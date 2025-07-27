首屆台灣盃火箭競賽落幕　屏東旭海畫面震撼

太空中心與屏東縣政府共辦的首屆“台灣盃火箭競賽”7月25日至27日在旭海科研火箭發射場域舉行，發射畫面相當震撼。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東7月27日電（記者 蔣繼平）由太空中心（TASA）與屏東縣政府共辦的首屆“台灣盃火箭競賽”27日圓滿落幕，15支學生隊伍打造的火箭在旭海科研火箭發射場一較高下，大專組由陽明交大及聯合大學組成的團隊奪冠。此外，旭海科研火箭發射場的新建組裝廠與整修控制中心同一天也進行揭牌，宣示台灣發展太空及衛星產業的決心。



由太空中心與屏東縣政府共同主辦的首屆“台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）”，自7月25日至27日在旭海舉行，全台共56支隊伍報名，最後由10組高中生與5組大學隊伍進入決賽，約200人前往屏東縣牡丹鄉旭海村的短期科研探空火箭發射場域比賽，從設計、打造、調整、發射與回收，體驗完整火箭流程。



比賽結果，大專組前三名為“好討厭的感覺啊（陽明交大＋聯合大學）”、虎箭（虎尾科大）、火大的元件（元智大學、北科大、中央大學）。中學組前三名為“BIG／STRAIGHT （大直高中）”、“Stellar Alliance 星辰聯盟（南台科技大學五專部）”、“凌焰（北科附工桃園農工＋北商大五專部＋振聲高中）”。



“國科會主委”吳誠文表示，台灣要進入太空，10年前沒有人敢講這句話，因沒有火箭產業、人才、自己研究的衛星，但現在正逐步在實現中，因為台灣半導體產業的晶片成為全世界產業重要關鍵，也因此帶來契機，勉勵學子們未來用台灣生產的晶片發展太空產業。



吳誠文強調，人才非常重要，“國科會”有決心要投資培育人才，從科普角度自高中生大學生開始培養，一步一步擴展到全年齡層，當九棚基地火箭發射場開發出來後，再從屏東擴展到台東，將建置太空博物館、教育館，結合產官學業界，培養所需的未來人才，衛星、通訊一直到火箭全部都要發展。



民進黨籍屏東縣長周春米表示，自從“國科會”在今年3月核定滿州九棚成為火箭發射場，縣府即全力以赴培育青年築夢，台灣首屆火箭競賽在屏東，縣府更是非常開心。第一組的屏科實中發射成功，振奮了全場，因為升空的那刻就是成功。屏東市的縣立體育館也直播競賽邀學子欣賞，讓火箭科學教育向下紮根。



此外，旭海科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心27日也正式揭牌啟用，旭海科研火箭發射場域自2021年開始籌設，2022年起提供探空火箭試飛任務，迄今已進行9次試射。



旭海科研火箭組裝廠房挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，屋頂架設53平方公尺太陽能板，搭配發電機供給所需電力。發射平台建置避雷塔、微型氣象監測站、儲水槽。另外，自中科院租用、整修完成的控制中心，配置控制室、觀看區、會議室，外觀並有在地居民攜手原民藝術家合作打造的形象牆，象徵太空科技與地方共好。



美國在台協會（AIT）7月21日曾在臉書發文表示，“台美的太空合作從過去、現在、未來，都在持續拓展更多可能性，包括可能的太空港合作也正待未來更進一步的評估和討論。”AIT日前的發文原本還提到，“考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港”，後來修改文章，拿掉屏東九棚的地點。