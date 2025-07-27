沈伯洋：罷團無需檢討　綠政治人物該檢驗

黑熊學院創辦人、綠委沈伯洋。(中評社 資料照) 中評社台北7月27日電／首波罷免投票國民黨大獲全勝，民進黨誰該檢討、扛責引發熱議。與罷團關係密切的民進黨“立委”沈伯洋27日發文指出，罷團無需檢討，真正該被檢驗的是執政黨的政治人物，而未能協調罷團、民進黨及反共護台聯盟的他責無旁貸。他說，檢討不是內鬥而是負責，“下一步不要只是在說反省，而是拿出行動”。



創辦黑熊學院的沈伯洋與聯電創辦曹興誠都是這波大罷免的靈魂人物，月前賴清德與曹見面，沈伯洋也在場。



大罷免大失敗後，沈伯洋發文指出，罷團就是公民集結。沒有人該被檢討，只因為行使了公民權利。而且無論是投下同意或不同意的票。民主社會裡，每一票背後的理由都不必交代。真正該被檢驗的，是政治人物。更重要的，是執政黨的政治人物。因為他們是有權力的人，有權力就該承擔責任。



沈伯洋發文指出，罷團就是公民集結。沒有人該被檢討，只因為行使了公民權利。而且無論是投下同意或不同意的票。民主社會裡，每一票背後的理由都不必交代。真正該被檢驗的，是政治人物。更重要的，是執政黨的政治人物。因為他們是有權力的人，有權力就該承擔責任。



沈伯洋表示，他協助罷免行動，又是民進黨籍的“立法委員”。協調罷團、黨中央與聯盟，是他的責任，但這次他做得不好。對罷團的需求掌握不夠，對地方政治理解不足，導致協調不力，責無旁貸。如果沒有幾位夥伴硬撐支援，結果可能更慘。這一點，錯在他。



他說，罷免不只是一場政治動員，更是一場系統協作的考驗，自己該扮演的角色，沒做到位。



沈伯洋指出，“我們當然需要檢討，因為我們必須更好。檢討不是內鬥，而是負責，對外才更有力量”，他無法替所有人發言，但他希望，下一步不要只是在說反省，而是拿出行動。