徐宗懋：賴清德是藍白合的關鍵動力

針對大罷免的結果，資深媒體人徐宗懋在臉書提出分析。（照：徐宗懋臉書） 中評社台北7月28日電／ 全台26日迎來首波大罷免投票，針對24位國民黨“立委”及新竹市長高虹安的罷免案，最終結果以25比0全數未過，不過仍有7名被罷免人同意票跨越門檻。對此，資深媒體人徐宗懋根據罷免投票數與2024年“總統”大選得票率提出分析，他認為大罷免並沒有“公民”，衹有急於翻桌的民進黨和支持者。此外，從數據中還是可以推斷綠和藍白的比例仍然接近4：6，從歷史的脈絡來看，是從“藍大於綠”到“綠大於藍”到“藍白大於綠”，而賴清德是藍白合的關鍵動力。



徐宗懋28日臉書全文如下：



大罷免與接下來的選舉生態和數字分析：



2025年大罷免投票票數：同意票：1，610，000；不同意票：2，180，000。百分比：42.48%－57.52%。



2024年“總統”大選得票率：民進黨：約40.5%、國民黨加民眾黨：59.95%。



表面上以上兩種得票率的比較仍然有些許出入，不過考慮到三個情況：1，今年罷免投票率約55%，去年“總統”投票率是71%。罷免投票中，同意的選民比不同意的要積極，會衝高比例。2，在綠佔優勢的地區並沒有罷免投票，無法反應綠的總投票率。3，區域“立委”選舉與縣市長選舉和“總統”大選，選民的考量還是不同。

