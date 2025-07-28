大罷免留下仇恨　羅智強指賴清德無法原諒

藍委羅智強指出，賴清德的大惡罷，給台灣劃下一道仇恨的傷痕。（羅智強臉書） 中評社台北7月28日電／7月26日登場的全台首波“大罷免”行動，最終以發動方全軍覆沒收場。中國國民黨“立委”羅智強28日在臉書發文指出，“賴清德的大惡罷，給台灣劃下一道仇恨的傷痕。



羅智強提及，大惡罷期間，他出席了一場公祭。致祭後，向兩側家屬答禮時，其中一位家屬突然對他比倒讚、嗆聲，眼神裡滿是仇恨。他沒有生氣，只覺得心痛台灣，怎麼會變成這樣？怎麼會因政治鬥爭，而撕裂得如此深？仇恨的如此重？羅說，他不怪這位家屬，他只是被仇恨煽動的其中一人。但他無法原諒賴清德——這一道仇恨的傷口，是賴用名為“大惡罷”的利刃，一刀一刀，劃在台灣的心上。



羅智強透漏，為了應對惡罷，他從半年前開始日復一日走在街頭。大多數民眾見到他，是鼓勵、是肯定。但當然，也會遇到嗆聲，重復民進黨“立法院”黨團總召柯建銘發明的口號，“大罷免，大成功的、罵三字經的、甚至辱罵我是賣國賊，要我滾回中國……”。還有更極端的，有人在臉書留言、甚至私訊羅辦公室，揚言要槍斃他，或對國民黨“立法院長”韓國瑜不利。



羅智強強調，他們有一個共同特徵——情緒激動、滿腔仇恨，好像要把羅撕碎，才甘心。彷彿他們之間有著什麼滅門血仇、不共戴天。羅說，“但我，真的從來不曾對他們生氣。我的憤怒，只對一個人——賴清德”。

