大罷免失敗“內閣”改組？顧立雄：沒法回答

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）首波大罷免投票26日落幕，24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全遭否決，有在野“立委”喊出“內閣”改組，而最新也傳出賴清德8月上旬出訪邦交國回台後，將展開首次“內閣”與府黨人事調整。台“國防部長”顧立雄上午被問及相關議題時，他表示，他主要現在工作是在“國防部”裡面，做好戰備整備工作，“其他部份我沒辦法能夠回答”。



被問到大罷免失敗是因為中共滲透太嚴重？顧立雄也說，他今天是來回答漢光演習的問題，其他問題我不回答。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部部長”顧立雄報告“漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為”，並備質詢。



委員會議開始前顧立雄被問及，現有傳出8月底可能會進行“內閣”改組，有聽過這樣的事情嗎？顧立雄先是笑了一下，接著回應，他主要現在工作是在“國防部”裡面，主要就在做好我們戰備整備工作，其他部份我沒辦法能夠回答”。



有媒體報導，大罷免大失敗結果，不僅罷團及支持者情緒難平，綠營內部也出現批評聲浪，要求高層檢討、院黨改組。報導引述民進黨“決策人士”指出，賴清德將在8月上旬展開南美洲的“友邦”訪問行程，返台後可望啟動“內閣”改組及府黨人事異動。