漢光演習8起行車事故　顧立雄：會加強訓練

顧立雄接受媒體採訪（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）本次漢光演習期間發生8起行車事故。台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，任何意外都是屬於實戰化演習可能發生的一環，是不可避免的，且要更利用這樣子的意外事故，更精進、更加強相關的演習驗證，策進訓練。



媒體詢問有學者建議漢光演習應該走向台美合作，顧立雄則沒有回應直接走進會議室。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部部長”顧立雄報告“漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為”，並備質詢。

