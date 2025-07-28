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漢光演習8起行車事故 顧立雄：會加強訓練
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2025-07-28 13:40:35
顧立雄接受媒體採訪（左）。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）本次漢光演習期間發生8起行車事故。台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，任何意外都是屬於實戰化演習可能發生的一環，是不可避免的，且要更利用這樣子的意外事故，更精進、更加強相關的演習驗證，策進訓練。
媒體詢問有學者建議漢光演習應該走向台美合作，顧立雄則沒有回應直接走進會議室。
“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部部長”顧立雄報告“漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為”，並備質詢。
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