邱毅促2028藍白合　盧昌配才能打敗賴清德

邱毅表示，衹有盧昌配才能打敗賴清德。（照片：邱毅臉書） 中評社台北7月28日電／由綠營發動的大罷免26日投開票結果，24位中國國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案全數未通過，遭完封。前“立委”邱毅27日在臉書發文指出，現在事實已證明，衹有藍白合才能打敗賴清德，而且2028只能是中國國民黨籍台中市長盧秀燕與台灣民眾黨主席黃國昌的“盧昌配”，才能打敗賴清德。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕昨日還特別透過文字稿，感謝民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲夫人陳佩琪及所有小草們，強調“沒有你們，我們做不到，未來繼續並肩前行！”民眾黨也回應，未來還需攜手合作，讓台灣變得更好。



邱毅表示，大罷免失敗後，一般人預期賴清德會負起責任，辭去黨主席，並重組“內閣”以回應民意。不料賴毫無悔意，反運用起印度式阿Q勝利法，他不承認失敗，也不認自己有錯，反而認定是中共滲透台灣太深，應強化抗中反共。



邱毅指出，賴清德是什麼樣的人？“我過去不厭其煩地告訴大家，但是大部分的人，都認為我對他的成見太深，不夠客觀。這次經過大罷免的風波，大家總算是看得很清楚了。”



邱毅表示，要怎麼阻止賴清德的獨裁權力無限伸展？目前唯一的辦法就是“藍白合”，他在兩年前就力推藍白合，希望國民黨與民眾黨合組聯軍，促成侯友宜與柯文哲搭配，“那時好多人污蔑我、攻擊我，毫無理性地謾罵我。”



邱毅認為，現在事實已證明，衹有藍白合才能打敗賴清德，“不過，現在的藍白合，只能是盧秀燕與黃國昌的盧昌配了。”