大罷免全倒　劉嘉薇：賴清德恐與民意脫節

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北7月28日電／世界首見的“大罷免”行動，首波投票已於7月26日落幕，24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全遭否決，形成25比0的結果。對此，學界普遍認為結果並不令人意外，並示警朝野衝突恐不但無法緩和，反而將更加惡化。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，罷免失敗顯示民眾對民進黨抗中保台路線逐漸失去耐性，賴清德若持續抗在野，恐怕會與民意進一步脫節。

