翁履中：中國是美唯一不敢貿然出手的對手

針對關稅戰議題，旅美學者翁履中在臉書提出分析。（照：Dennis Weng臉書） 中評社台北7月28日電／美中即將於瑞典展開新一輪談判，可望討論關稅休戰期限延長90天，從原本8月12日順延至11月。旅美政治學者翁履中在28日臉書分析指出，這項動作表面上是技術性調整，實際上則再度印證“中國大陸是特朗普唯一不敢貿然出手的對手”。



翁履中28日於臉書發文指出，根據《南華早報》與《路透社》報導，這場即將在瑞典舉行的會晤，其實並無重大突破預期，重點反而是雙方擬將現行的關稅休戰期限延長90天，從原本8月12日順延至11月，給彼此更多協商空間。這不僅意味著美方擬對中國半導體、藥品、稀土礦與起重機等領域的新關稅將暫不實施，也讓原先可能升高的衝突暫時按下暫停鍵。



翁履中表示，這項延長雖看似技術性安排，但實際上卻是中美雙方“政治演出”的前哨戰。他直言，真正讓特朗普不敢貿然升高衝突的對手，衹有中國大陸。過去特朗普對歐盟、日本等盟友加關稅毫不手軟，甚至強迫簽下不對等協議，但對中國大陸，他選擇謹慎壓低語調，就是因為中國大陸是唯一在量體、戰略與科技上對美國構成長期挑戰的對手。



翁履中分析，特朗普與中國大陸之間的關稅戰，從來都不是亂槍打鳥，而是遵循他在海湖莊園時期所設定的戰略藍圖，透過談判為軸心，搭配威嚇、讓利與市場操作，迫使對方讓步。這套戰法對其他國家或許行得通，但在面對中國大陸時，特朗普與其團隊深知，若貿易、科技與地緣政治三線齊開而失控，最終對美國也沒有好處。



翁履中認為，近期美國對NVIDIA與AMD輸中晶片的出口限制開始鬆動，顯示出特朗普陣營正在營造“可以繼續談”的氛圍。而這場由美國“財政部長”貝森特與中國大陸副總理何立峰主持的談判，也不僅限於貿易課題，還觸及TikTok未來所有權、美方要求中國大陸遏止芬太尼走私，以及雙方在AI與晶片供應鏈方面的出口控制框架。

