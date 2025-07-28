抗罷全勝！楊智伃：反激進、反仇恨、反獨裁

楊智伃認為反大罷免成功關鍵在於，反激進、反仇恨、反對獨裁的訴求，重新喚醒台灣選民。（楊智伃臉書） 中評社台北7月28日電／24席中國國民黨“立委”與無黨籍新竹市長高虹安罷免案全遭否決，國民黨挺過首波大罷免。國民黨發言人楊智伃27日在臉書發文，其中一點提到“這場反罷免，為什麼能夠撼動中間選民？她認為關鍵在於，因為藍營喊的不只是“藍綠對決”，而是“反激進、反仇恨、反對獨裁”，是重新喚回台灣民主的初衷與真義。



楊智伃27日在臉書表示，當大罷免大失敗的塵埃漸漸落下，社會上開始湧現許多分析、建議、鼓勵，也有情緒的宣洩與掙扎。這場風暴不僅是一場選舉行動，更是對台灣民主制度的一次壓力測試。在充斥仇恨與對立的最後倒數時刻，國民黨主席朱立倫站上凱道，冒著風雨大聲疾呼：“我們可以淋雨，但台灣不行，民主不行”！



楊智伃指出，朱立倫堅定地說：沒有人可以再被隨意出征，沒有人可以再被隨意貼上誰是“賣台”、誰是“愛台”，我們都愛台灣！他告訴我們：“這是守住台灣民主多元價值的選擇！”因為他知道，要讓台灣繼續走下去，靠的不是分裂與仇恨，而是對話與包容。



楊智伃認為，而最終，我們也在這場結果中看見，許多中間選民，甚至泛綠支持者，選擇投下他們人生中也許從未想像的一張票。但他們這張票，是投給“反民進黨”。是對於一個執政黨沉迷鬥爭、執迷貼標籤的反彈。這張票反映出對賴清德上任後所放任的青鳥、新曹流、八囧閩南狼等激進操作的不滿，對仇恨動員與社會對立的深切反思。



楊智伃透露，有些朋友憤怒地喊著：“民進黨就是要消滅國民黨，你們還在呼籲停止仇恨？應該要鬥到底、戰到底”！但我們也必須冷靜地問自己，這場反罷免，為什麼能夠撼動中間選民？為什麼能讓那些過去沉默的大多數選擇站出來？因為我們喊的，不只是“藍綠對決”。而是“反激進、反仇恨、反對獨裁”，是重新喚回台灣民主的初衷與真義。

