沈伯洋：民進黨罷免協助者　要檢討沒盡全力

綠委沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）首波大罷免投票26日落幕，24席中國國民黨籍“立委”與新竹市長高虹安罷免案全遭否決。民進黨不分區“立委”沈伯洋今天受訪再度強調，民進黨雖然身為協助者角色，但身為協助者就是要全力協助，作為協助者角色為什麼沒有盡力協助，這是我們要檢討。



對於接下來8月23日罷免投票，沈伯洋說，即使民進黨定位是協助者，仍要全力協助，有沒有做到這一點要檢討，罷團很努力這點無庸置疑。



第二波罷免投票將在8月23日登場，共有7案，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



媒體追問大罷免大失敗，民進黨內誰要負責下台？沈伯洋認為，接下來還有823投票。這段時間進行人事改組，不會達到更好溝通方式，要趕快振作起來，瞭解支持者不出來投票原因，讓罷團得到協助是最主要事情。



沈伯洋表示，民進黨雖然是協助，但是協助者有一定責任，協助不足的地方，公民已經行使權利，協助者有一定責任。他一直在協助黨中央與罷團之間，不管資源或是戰略之類，協助者責無旁貸。罷團在這場罷免已經非常努力，國民黨也是用政治生命，他們都視為生死存亡之戰，“民進黨應該也要視為生死存亡之戰，到底有沒有盡力協助我們要檢討”。

