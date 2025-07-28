綠主委黃文益：罷免失敗要賴主席下台太超過

民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益。（中評社 資料照） 中評社高雄7月28日電（記者 蔣繼平）針對大罷免全軍覆沒，民進黨是否需要檢討與究責？民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益接受中評社訪問表示，首先罷免這是很困難的政治活動，真的要感謝大家在逆境中站出來，檢討要，但真的不要傷了和諧，不能檢討到失去團結、變成分裂，是二次傷害，這樣子就會損失更大，甚至要主席下台，這有點太過over（太超過了）。



黃文益，1976年生，中山醫學大學醫學技術系、高雄大學EMBA碩士。2018年當選高雄市議員並順利連任。曾任台聯“立委”“國會”助理、綠委趙天麟服務處執行長等經驗。



由綠營發動的大罷免26日投票結果，24位中國國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案全數未通過，遭完封。



大罷免失敗是否需要檢討？



黃文益表示，民進黨確實要檢討一下整個民意走向，整個過程中要感謝罷團的號召與發起連署，目標一致讓“立院”回歸正軌。這次罷免失敗，代表某種民意呈現出來，原因眾說紛紜，因為823還有罷免，罷團也仍在努力中，民進黨如何在過程中重拾人民的信心，這很重要。



黃文益表示，這幾天接到很多民意的反饋，告訴民進黨應該怎麼樣，這都是很寶貴的意見。這幾天應該先傾聽民意，整理方向，之後訴求上要更貼切民眾可以接受的部分。至於檢討要不要到“內閣”改組或下台，這部分該由黨中央討論，他沒有什麼可以去評論的地方。



“反共護台”的牌有失靈嗎？



黃文益表示，民意代表的選舉除了意識形態主張，還有所謂選區經營，與選區結構上問題，所以不會衹有一個原因，因此仍有一部分會達到效果，不能用一次來當成敗關鍵。且在長期藍大於綠的版圖進行罷免，這個是很艱困的選舉，不是一個論述可以概括。

