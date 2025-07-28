大罷免大潰敗！藍委紛紛出招叫板賴

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月28日電（記者 張嘉文）首波24位中國國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決，被稱為大罷免大失敗。今天是選後“立法院”的第一天上班日，多位挺過罷免關卡的國民黨“立委”受訪時都開始出招，紛紛在普發現金一萬元的議題上向“賴政府”叫板。



藍委徐巧芯說，賴清德不是說過要用更大的民主來解決嗎？而7月26日的投票，民意已經表達了決定，所以希望“賴政府”可以傾聽民意，在普發現金一萬元的法案上，“行政院”別提覆議，因為發現金的政策並不是為了選舉，而是為了幫助人民渡過美國關稅的難關。



藍委牛煦庭也說，這次投票是一個新民意的再一次驗證，很多人提到“內閣”可能要改組，卓榮泰可能要下台等等，這是一種方式，但另外一種方式他認為是“賴政府”在政策上面立刻做出讓步，讓朝野的對立氛圍緩和下來，也不失為一種方式，那就看看執政者要怎麼來回應。



藍委張智倫則說，希望“賴政府”和卓“內閣”必須要回應民意，人民的心聲透過這次投票清楚表達，如果未來“內閣”有可能改組，新上任的官員應該要具備專業能力以及願意傾聽民意，更要勇於解決問題。



張智倫強調，大家最關心的包括普發現金1萬元，以及過去的財劃法，以及地方補助款遭“行政院”統刪等等的議題，相信卓“內閣”應該要好好冷靜思考，不管是與在野溝通，還是執政黨透過政策調整，這才符合人民期待。