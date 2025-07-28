柯建銘應請辭？吳思瑤：讓子彈飛一陣子

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）大罷免26日大失敗後，民進黨秘書長林右昌表明已經向賴清德請辭。但林右昌臉書發文底下，馬上就有人留言該下台是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則說，就讓子彈飛一段時間，現在是笑罵由人，該檢討我們虛心面對。



她也說，確實沒有人100分，那就是努力做到最好，民進黨執政黨團幹事長本人，一早就在辦公室 ，一切照常、一切如常，看一週議案有什麼，攻防有什麼，不是一再重復朝野對立。



有媒體報導，大罷免大失敗結果，不僅罷團及支持者情緒難平，綠營內部也出現批評聲浪，要求高層檢討、院黨改組。報導引述民進黨“決策人士”指出，賴清德將在8月上旬展開南美洲的“友邦”訪問行程，返台後可望啟動“內閣”改組及府黨人事異動。



吳思瑤說，執政黨團需要沉著應變，對於“內閣”何時改組？怎麼改組？尊重行政部門決定。但是執政團隊亦沈著應變，一定要陪著公民罷團撐過這段時間，挺過這段時間，台灣國家發展要在國際發聲，不是罷免努力就好，這是我們長遠目標，也是我們長久的責任。



傳出賴清德團結十講將要繼續，吳思瑤說，她不清楚賴清德是不是要恢復團結十講，不管團結十講是意見表達或是懇切對話，賴都是希望能夠把凝聚力量擴散，無論是什麼形式，要不要繼續，要給賴清德最高支持，相信大家都是要團結。