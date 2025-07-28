大罷免失敗　勞動黨：人民對濫權專政的反擊

勞動黨認為，大罷免失敗是人民對濫權專政的反擊。圖為2023年聲援勞團“勞退新制提撥率要提高大遊行”。（中評社 資料照） 中評社台北7月28日電／綠營發起的24位中國國民黨“立委”及停職中的新竹市長高虹安罷免案，最終全軍覆沒。勞動黨表示，在民進黨全力操盤、親綠團體傾巢而出的惡罷行動中，24席在野“立委”與新竹市長罷免案全數落敗。這場充斥政治動員與司法整肅的罷免行動，最終被選民以理性與憤怒所否決。這不僅是一次制度防線的守住，更是人民對濫權專政的集體反擊。



勞動黨是台灣的社會主義政黨。該黨成立於1989年3月29日，前身是工黨夏潮派。該黨強調以勞動大眾為中心的社會改革、勞動改革，分配正義。



勞動黨發出聲明稿指出，這場罷免行動，從一開始就不是民主的體現，而是民進黨為了排除監督、鞏固一黨專政所操弄的政治清算。罷免制度原應屬於人民，但在民進黨手中淪為鬥爭利器，與民主初衷背道而馳。



這次罷免失敗，是台灣社會對“倚美抗中”、“台獨”法西斯化”政治路線的重大否定。選民不再沉默，拒絕被綁上“台獨”的戰爭列車，也拒絕讓台灣成為極端意識形態的試驗場。從包括民進黨地方議員在內的罷團街頭騷擾、媒體造謠、標籤攻擊，到執政黨的行政司法資源全開動員，這場罷免行動暴露的，正是一個極權、仇恨、法西斯政治成形的警訊。



惡罷的失敗，正是台灣民眾用選票發出清晰的四大民意訊號：



一、民主不容踐踏，民眾要制度的公平與穩定。

罷免制度是民意監督的最後手段，不應淪為政黨鬥爭的工具。民進黨所推動的“清算式罷免”，無視選舉結果與民意授權，將代議政治淪為權力鬥爭的戰場。台灣民眾這次明確拒絕了這種破壞憲政秩序、壓制在野監督制衡的濫權手段。



二、百姓要和平，不要戰爭與對抗。

民進黨高舉“抗中保台”，實則將兩岸推向對立與衝突，升高戰爭風險。民眾對軍購擴張、對話中斷、兵凶戰危的未來表示焦慮，這次的否決是民眾對於兩岸需要穩定交流，民族情感需要修復的要求，同時也是要求和平、拒絕軍事對抗、意識形態與仇恨動員的具體民意表達。

