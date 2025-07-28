台軍方：305輛雲豹輪甲車其中50輛有裂痕

王定宇質詢軍備局長林文祥。（取自立法院網站） 中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）台軍自行研發的雲豹八輪甲車抗彈鋼板出現裂痕，防護能力遭質疑。台“國防部”軍備局林文祥今天答覆民進黨“立委”王定宇質詢時表示，陸軍305輛車身有裂痕的有50輛、砲塔有16輛，屬於金屬疲勞與有些焊道不良，中鋼機械有對外說明這個是他們焊道還要加強。



台軍自主生產的雲豹八輪甲車傳出抗彈鋼板有裂紋，去年即已引發討論。雲豹八輪甲車最快時速可達100公里以上，續航距離約800公里，在台灣西部道路廣佈、高度都市化的環境下，高速的八輪甲車相較於傳統的履帶裝甲車輛更具戰略機動性。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為”，並備質詢。



王定宇質詢提到，雲豹八輪甲車將近50輛抗彈鋼板出現裂痕，其中27輛是兩年內製造的CM34 30機砲戰鬥車，23輛是超過保固期限的CM32、CM33的指揮車，這是中鋼材料有問題，還是設計或使用有問題？



軍備局長林文祥說，這是在陸軍2023年7月連組檢發現的，得到這訊息後，把全陸軍305輛檢查，車身有裂痕的有50輛、砲塔有16輛，會與第三方認證軍工中心，屬於金屬疲勞跟有些焊道不良，中鋼機械有對外說明這個是他們焊道還要加強。顧立雄也說，現在重新簽保固期限，延到20年，全售期都要保固。