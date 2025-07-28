徐巧芯：藍白沒人想跟賴清德組聯合政府

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月28日電（記者 張嘉文）首波大罷免大失敗，民進黨遭輿論檢討，傳出可能進行“內閣”改組，甚至有人呼籲賴清德邀請在野黨組聯合政府。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天表示，以賴清德個性，聯合政府基本上不太可能，不管是民眾黨或國民黨，應該也沒有人想跟賴組聯合政府，“就算他想組，可能也沒有人願意”。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決。第二波罷免投票將在8月23日登場，共有7案，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



對於朝野是否可能共組聯合政府？徐巧芯今天在“立法院”受訪時說“不太可能”，以賴清德的個性，聯合政府基本上不太可能，也以他過去的個性，不管是國民黨、民眾黨，也沒有人願意跟他組聯合政府，就算他想組也沒有人願意。



徐巧芯認為，“內閣”改組是需要的，卓榮泰下台是需要的，重點還是在賴清德願不願意放下政治鬥爭，到底願不願意好好回歸民生、民意，作為他的重點依歸。



對於大罷免大失敗的結果，徐巧芯強調，過去一年台灣社會經歷過太多鬥爭，接下來的重新開始，人民是很善良的，願意給賴清德新的機會，把握這新的機會重新關心民生，放下鬥爭，所有百姓包含國民黨也會抱持開放態度看待這件事情。