挺過罷免案　高虹安本周迎戰2件刑事官司

無黨籍停職中的新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社新竹7月28日電／剛挺過罷免危機、遭停職的新竹市長高虹安被控2020年“立委”任內，浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審判刑7年4月，二審台灣高等法院今天再次開庭傳訊高虹安。另外，她被控誣告案一審判刑10月，高院31日終局宣判，是否逆轉無罪，成為外界關注的焦點。



新竹市長高虹安涉嫌詐領“立委”助理費案，台北地方法院去年7月依貪污治罪條例等罪判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。北院認定，高虹安犯罪所得新台幣11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元。高虹安從政之前曾任職鴻海集團，她曾表示，她在鴻海年薪1千萬元。



高虹安今日出庭面對媒體詢問都說“謝謝、謝謝”，並未多做發言。



高等法院今日開庭，法官訂定9月30日將詰問證人，目前已有3名前助理認罪，並將矛頭全指向高虹安，唯獨前公關主任王郁文仍否認犯行。除了涉貪案，高虹安又因論文抄襲風波，被旅美教授陳時奮控訴誣告，一審同樣遭判刑，二審判決也將於31日出爐。



旅美教授陳時奮除了提告誣告罪，另提民事求償975萬元，一審台北地院認為陳主張高女為不法侵害之誣告行為，但不能證明對方有“捏造不實之事實而申告”及行為具有不法性，判決陳敗訴、高虹安免賠，上訴後，高院審理中。



根據《中時新聞網》報導，高虹安今出庭面對媒體詢問都說“謝謝、謝謝”，並未多做發言。承審詐領公款的高院法官郭豫珍，今日定9月30日一個小時詰問證人、言詞辯論，預計當天辯論終結，擇期宣判。

