新竹雙罷慘輸！林濁水點名柯建銘很愚蠢

針對民進黨大罷免大失敗，林濁水在臉書發文表示看法。（照：林濁水臉書） 中評社台北7月28日電／藍白合作策略奏效，全台唯一“雙罷案”無黨籍停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立委”鄭正鈐順利閃過罷免案，原民眾黨籍高虹安不同意票12萬4360票甚至還超越當選市長的9萬8121票。前民進黨“立委”林濁水點名民進黨“立院”黨團總召柯建銘的戰略很愚蠢，並說這一點若不敢檢討，民進黨怎可能從失敗中記取教訓？



新竹市雙罷市長、“立委”投票率分別為58.84%、59%，罷免市長高虹安同意票8萬6291票、不同意票12萬4360票；罷免“立委”鄭正鈐同意票8萬9970票、不同意票11萬9305票。值得注意的是，高虹安以9萬8121票當選新竹市長、鄭正鈐“立委”選舉得到9萬2014票，這次罷免選舉，兩人拿到的不同意罷免票都超過當選的得票數。



林濁水今天在臉書發文表示，反罷票比大選當選得票低是常態，反罷票比大選當選得票高是反常，機會小，若有也只是多個幾千票而已，“但是新竹不只反常，還反得太超過了”。



林濁水分析，新竹是唯一大罷免不只要消滅國民黨，而且還要連民眾黨一起消滅的地方，也是藍白互相支援最賣力的地方；然而，林說當初罷免是精準罷免還是全部消滅，有爭論一段時間，支持精準罷免者遠多於全部消滅，“但柯總召以少勝多，戰略既定，全罷變零罷的命運已定”。



林濁水質疑，愚蠢的戰略為什麼能以少勝多？並指出這一點不敢檢討，民進黨怎可能從失敗中記取教訓？