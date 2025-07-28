黃國昌：藍白合作符合絕大多數台灣人民期待

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月28日電（記者 鄭羿菲）726大罷免在藍白合作下，綠營全面潰敗。外界關注中國國民黨籍台中市長盧秀燕與台灣民眾黨主席黃國昌下一步會否繼續藍白合作。黃國昌28日回應表示，符合絕大多數台灣人民的期待。



黃國昌指出，捍衛台灣自由民主、捍衛台灣憲政秩序，是每一個台灣人共同的責任。藍白有非常多捍衛台灣自由民主、捍衛台灣憲政秩序的努力，從最後罷免結果來看，符合絕大多數台灣人民的期待。



首波大罷免投票26日落幕，24席國民黨籍“立委”與停職中的無黨籍新竹市長高虹安罷免案全遭否決。盧秀燕27日特別發聲明感謝民眾黨，謝謝黃國昌、陳佩琪及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們，並強調“沒有你們，我們做不到”！



盧秀燕發聲明感謝民眾黨，國民黨籍“立委”徐巧芯也說明，未來藍委一定全力以赴支持民眾黨推動的823核三延役公投。藍白在“國會”外，2026、2028是否有更多合作空間？



黃國昌回應，核三延役公投攸關台灣整體能源政策回到正軌，也就是民進黨政府必須要為錯誤的能源政策積極採取補救措施。但在野黨5月13日幫行政部門修了核管法，去除法規障礙，讓“行政院”可以做核三延役。但“行政院長”卓榮泰擺出來的態度就是“民進黨沒有要改”，只想拿納稅人的錢補貼台電、只想漲電價，休想民進黨更改錯誤的能源政策。



黃國昌表示，這也是為何民眾黨會推核三延役公投，當行政部門用如此傲慢的嘴臉拒絕認錯，套句賴清德的話，衹有用“更大的民主”才能讓民進黨政府知道人民在想什麼。