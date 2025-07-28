黃國昌質疑全聯可在營區賣軍服？顧立雄回應

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今天質詢爆料，“全聯福利中心”竟然也製作軍服，服務站還設在“國防部”裡，兩次的決標金額分別是新台幣52億、35億，加起來87億元，決標數字居然都比“立法院”審查的預算書還高。台“國防部長”顧立雄一開始稱，這是供售站。但黃要求回去把採購書看清楚，對於決標金額為何比預算書還高，顧立雄與台“國防部”官員回答不出來，稱第一次看到，會儘快回復。



全台逾1200家分店，年營額逾2千億元的“全聯福利中心”大力支持軍方。今年的漢光演習升級史上最大軍民聯演，全聯也參與首度整合的“城鎮韌性演習”。



“立法院外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“漢光四十一號演習實施成果、檢討與後續策進作為”，並備質詢。



賴清德日前把7月定為“國家團結月”，並且舉行漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，全聯也有門市加入演練。



黃國昌提到，軍方服裝供售站委商契約，陸軍部分目前執行得標的是全聯？他質詢問到，全聯有做衣服嗎？顧立雄說，這個部分是供售站部分。



黃國昌指出，那個不是衹有供售站，他今天早上剛從那邊回來，那個地方是“國防部”的地，就在“國防部”旁邊，你們提供房子讓全聯在裡面賣衣服。重要的是裡面的衣服，決標金額本來是36億元、膨脹成52億元，絕對不是一個店，裡面還有很多衣服、軍人的裝備全部在裡面。他好奇，“全聯有在做衣服嗎？”



“國防部”採購室主任、中將趙亞平答覆說，這個案子是服裝的供售站，是個採購服務案。



黃國昌質詢說，採購的內容是什麼？趙亞平說，是軍品。黃國昌回說，對嘛，就提供衣服。趙亞平說，對對。

