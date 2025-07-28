新竹罷免廣告看板拆除　市民：還我乾淨市容

新竹市鬧區經國路和東大路口一整排的罷免廣告看板已經拆除。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月28日電（記者 盧誠輝）由綠營發動的大罷免大失敗收場，24位中國國民黨“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全數未通過。選後第一個上班日，原本掛滿新竹市大街小巷的罷免廣告看板已經悄悄撤下，高虹安和藍委鄭正鈐的反罷免看板也在陸續拆除中，讓許多新竹市民說，終於還給我們一個乾淨的市容。



高虹安此次共拿下全台最高的12萬4360張不同意罷免票數，比她在2022新竹市長選舉獲得的9萬8121張選票還要多出2萬6239票。鄭正鈐也拿下11萬9305張不同意罷免票數，比他在2024“立委”選舉拿下的9萬2014票還要多出2萬7291票。最後兩人罷免案都遭否決未通過。



新竹市因是全台唯一雙罷選區，這次發動大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的老家，因此選情相當激烈。早從4月底開始，罷免廣告看板就掛滿新竹市各大街小巷，後來各式反罷免看板也開始逐漸增多，讓整個新竹市的市容看起來相當凌亂，也引起許多新竹市民的反感。



新竹市民陳小姐告訴中評社，因住家通往小孩上學學校的必經之路，會經過許多大型罷免廣告看板，還在念小學四年級的兒子有一次就忍不住問她“罷免是什麼？”、“為什麼要掛看板罵人？”讓她哭笑不得不知道該如何回答，現在廣告看板終於撤下，也還給新竹市民一個乾淨的市容。