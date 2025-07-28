柯案檢察官調升　黃國昌：賴就是要硬幹到底

京華城案檢察官林俊言升官，民眾黨主席黃國昌批，“跟黨走，日子便會更紅火”！。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北7月28日電／台“法務部”28日召開檢察官人事審議委員會，公布今年調升一審主任檢察官的24人名單，其中包括京華城案承辦檢察官林俊言、唐仲慶等人，其中林俊言調升新北地檢署主任檢察官、唐仲慶則調升花蓮地檢署主任檢察官。



台灣民眾黨主席黃國昌今天在臉書發文表示，民意在第一波大惡罷大反撲，惡檢林俊言卻雀屏中選、大升官，賴清德顯然沒有把民意當一回事，就是要硬幹到底，並告訴所有司法人員，只要“聽黨話、感黨恩、跟黨走，日子便會更紅火！”



“法務部”今年釋出24個主任檢察官缺額，並依據《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》辦理，全台最終提出36人名單，交由部長鄭銘謙親自圈選，台北地檢署斬獲6席為全台最多。



黃國昌表示，民意大反撲，惡檢卻大升官，原定上周公布的新任一審主任檢察官因為“未知原因”拖到至今，嗆聲被告“你給我試試看”的惡檢林俊言沒有意外的雀屏中選，如今高升新北地檢署主任檢察官。



黃國昌說，賴清德顯然沒有把民意的怒火當一回事，民進黨就是決定要硬幹到底，同時也告訴所有司法人員只要“聽黨話、感黨恩、跟黨走，日子便會更紅火”，政治黑手伸入司法遭到人民唾棄，“賴政府”絲毫不知反省檢討，民眾黨不會懼怕更不會屈服，民主法治絕不能被民進黨如此踐踏。