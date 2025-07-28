黃國昌：明年絕不希望新北市落民進黨手上

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月28日電／針對綠營發動的大罷免遭遇大失敗，各界關注2026年地方選舉佈局。台灣民眾黨主席黃國昌28日在網路節目表示，他喊出“2028年一定要讓賴清德下台”是認真的，2026新北市長選戰對這個目標會有很大影響，因此“我絕對不希望新北市落入民進黨手上”。



黃國昌28日接受網路節目《中午來開匯》專訪，談到2026年新北及新竹市的選舉佈局。黃國昌首先針對新竹市選情強調，“新竹當然一定要守下來”。高虹安是非常優秀的政治人物，這次大罷免，新竹市鄉親也給予她跟市府團隊很多支持跟肯定。只是民進黨用司法當作手段，我們在下這步棋的時候要非常小心，因為到目前為止，民進黨還是在做這件事。



黃國昌表示，現在就是司法問題很麻煩，高虹安目前要在二審爭取清白，是最重要的事情，“套在她頭上的緊箍咒一定要想辦法趕快解決”！他並大嘆，司法介入選舉是很可怕的事情。



至於新北市部分，黃國昌表示，就是做該做的事情，“自己好好努力，讓自己成為一個最好的選項。”不過，他也強調，他一直都說有誠意跟善意跟國民黨合作，“終極目標、在目前狀態之下，我公開說過，2028年一定要讓賴清德下台。我講這句話是認真的，要達到這個目標，前面有很多工作要做。”



黃國昌指出，如果新北市落入民進黨手裡，會對達成2028年賴清德下台的目標造成很大阻礙。如何延續侯友宜市長的建設、在侯友宜基礎上讓新北變得更好，這是他該思考、也必須要做的努力，最後結果怎麼樣現在講都還太早。“未來保持開放態度，彼此看怎樣協調合作守住新北市、延續侯友宜市政建設，是我現在努力的方向。”