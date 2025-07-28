新任主任檢察官名單　辦大罷免、柯案都上了

“法務部長”鄭銘謙。（中評社 資料照) 中評社台北7月28日電／全台地檢署新任主任檢察官名單原訂7月25日公布，因官派檢審委員臨時有要務而延期，“法務部”今天正式宣佈，共有24名檢察官調升一審主任檢察官，其中“天下第一檢”台北地檢署囊括6席居冠，偵辦“京華城容積變更案”的林俊言與唐仲慶雙雙上榜。另外，辦“大罷免”連署造假案聲押國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的朱家蓉也在名單內。



另外，本屆遴選名單中的焦點人物江貞諭，則確定調升高等檢察署。



今年“法務部”釋出24個主任檢察官缺額，依《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》辦理，各地檢署先行內部票選，經檢察長報部彙整，全台共64名檢察官取得推薦資格，最終依1.5倍原則送出36人進入檢審會審議，由部長鄭銘謙圈選定案。



此次上榜的名單涵蓋台北、台中、高雄、士林、新北、南投、台南、彰化等22地檢署，以北檢6人、台中4人最多，期別從第46期至第54期不等，呈現兼顧資深與中生代的佈局。



本屆遴選另一焦點人物江貞諭，確定調升至高等檢察署，顯示“法務部”此次升遷案除一審主任檢察官外，也同步調整“高檢署”戰力。此次一審主任與二審升遷人員將預計8月底統一調任。



1.46期 鄭少玨 台北地檢署

2.46期 林俊言 台北地檢署

3.46期 張富鈞 台中地檢署

4.47期 謝怡如 台中地檢署

5.47期 陳鼎文 彰化地檢署

6.47期 李侑姿 高雄地檢署

7.48期 任亭 高雄地檢署

8.49期 黃惠欣 台北地檢署

9.49期 林思吟 士林地檢署（派駐廉政署北部地區調查組）

10.49期 陳錦宗 新北地檢署

11.49期 吳昇峰 台中地檢署

12.49期 黃慧倫 南投地檢署

13.49期 林怡君 台南地檢署

14.49期 彭盛智 台南地檢署

15.50期 朱家蓉 台北地檢署

16.50期 黃筱文 新北地檢署

17.51期 劉韋宏 台北地檢署

18.51期 唐仲慶 台北地檢署（派駐廉政署北部地區調查組）

19.51期 陳柏文 新北地檢署

20.52期 張家維 桃園地檢署

21.52期 葉子誠 新竹地檢署

22.52期 江炳勳 嘉義地檢署

23.53期 陳書郁 桃園地檢署

24.54期 楊翊妘 橋頭地檢署（派駐廉政署南部地區調查組）