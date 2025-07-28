台南後壁水淹快到腰部　黃偉哲急勘災

受到低氣壓帶來的豪大雨影響，台南市後壁區傳出多處積淹水。（照片：民進黨台南市議員王宣貿臉書） 中評社台南7月28日電／受到低氣壓帶來的豪大雨影響，台南市後壁區傳出多處積淹水已有多位長者被撤離安置，緊鄰的白河區也有近十位依親暫時避難。民進黨籍台南市長黃偉哲28日上午9時前親赴後壁、白河現場視察災情後宣佈後壁區“停班停課”，但不少民眾不滿灌爆市長黃偉哲臉書，質問“市長反應會不會太慢？”。



嘉南平原上的台南市後壁區，多屬粘質土，引自曾文水庫、烏山頭水庫水灌溉，是台灣重要稻米產品，也設有蘭花生技園區。白河地處嘉南平原東南隅，蓮子產量常年佔全台三分之二，是全台最大的蓮子產地。



民進黨台南市議員王宣貿在臉書貼出台南菁寮災情，馬路成了一片汪洋，水已經快淹到腰的位置。他說，“目前菁寮這邊，水已經快到腰了，大家儘量避免行經後壁長短樹、菁寮。”



台南市府說明，氣象局預報雖未觸及法定停班停課標準，但截至28日上午8時，後壁區24小時累積雨量已達243毫米、白河區230.5毫米、東山區217毫米，皆進入警戒等級，並非單純午後雷陣雨的規模。市府強調，此次宣佈停班停課是根據《天然災害停止上班上課作業辦法》第4條第3款規定，依現場積水與風雨實況，綜合評估後所作的緊急決定。



台南市府也指出，曾文水庫自28日上午7時起調整放水量至每秒850立方公尺，加劇下游排水壓力，後壁區多處更因此出現排水不及現象，局部地勢低窪區域出現積水情況。黃偉哲強調，“安全大過一切，與其事後檢討，不如事前防範。”



台南市府防災應變中心目前仍為二級開設狀態，持續監控各地雨勢與積水狀況，全市66座抽水站與超過500台移動抽水機同步開機搶排，另調派砂包、防水擋板下放各里，務求降低災損。