超前部署！陳其邁視察北高雄防汛設施　

高雄市長陳其邁視察石螺潭抽水站。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄7月28日電／隨著西南風增強，高雄市28日進入強降雨高風險期。民進黨籍高雄市長陳其邁今日上午前往橋頭與岡山地區，實地視察芋寮滯洪池及石螺潭抽水站整備情形，並要求加緊辦理側溝清疏，強調市府已針對易淹地區規劃一系列治水措施，從大型滯洪設施到基層的排水清淤同步強化，務必落實超前部署，全力守護社區安全。



高雄市政府水利局表示，陳其邁第一站來到橋頭區芋寮滯洪池，視察第三、第四期工程的規劃設計進度。該案由“經濟部”水利署第六河川分署委託市府代辦，總經費約2.3億元，為“中央”與地方攜手合作的重要治水計劃。新建工程預計新增滯洪容量達45萬噸，占地約20公頃，目前規劃設計已進入最後階段，預計2025年9月發包、2027年7月完工，完工後可有效削減典寶溪洪峰流量，並結合綠美化設計，兼顧排水效能與環境景觀。



陳其邁表示，市府在凱米颱風過後即盤點淹水熱區，迅速擬定執行策略，並積極推動典寶溪整治等重點工程，爭取“中央”支持、加速辦理髮包與施工，展現治水決心與執行效率。他也勉勵水利局加緊腳步，讓滯洪池工程儘早發揮防洪效益，實質改善地方積水問題。



除大型工程外，基層清淤整備也同步強化。因應近期西南氣流帶來豪大雨，環保局自7月27日至28日期間共動員757人次、出動各式車輛98車次，針對市區主要道路進行側溝與洩水孔清疏作業。累計清疏長度達50.55公里，清除洩水孔9566處、水溝蓋6884件，並清運堵塞廢棄物約134.87公噸，有效預防積水影響交通。環保局表示，各區清潔隊明日也將持續整備待命，全力守護市民生命財產安全。



接著，陳其邁前往岡山區石螺潭抽水站，視察抽水設施運作情形。該站依十年一遇防洪標準設計，設置4部抽水機，總抽水量達每秒12立方公尺，主要負責排除石潭里與福興里地區積水。水利局指出，目前全站抽水設備均已完成檢測並維持待命，面對突發強降雨可即時啟動，守護防汛關鍵。



高雄市政府提醒市民，鋒面與西南風影響仍在，平地與山區皆有突發強降雨的可能性。請市民朋友持續關注氣象署與市府發布的最新氣象與防災資訊，避免前往山區與河川邊等高風險區域，並落實自主防災，共同守護社區安全。