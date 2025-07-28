大罷免慘敗找戰犯？柯建銘特助想承擔責任

綠委柯建銘特助戴振博盼所有責難到他為止。（照片：戴振博臉書） 中評社新竹7月28日電（記者 盧誠輝）由綠營發動的大罷免大失敗收場，24位中國國民黨“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全數未通過。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘26日晚上出面承認敗選後就未再露面，柯的特助、新竹市雙罷領銜人戴振博今日凌晨在臉書發文表示，希望所有責難到我為止，因為我們沒有分裂的本錢。



高虹安此次共拿下全台最高的12萬4360張不同意罷免票數，比她在2022新竹市長選舉獲得的9萬8121張選票還要多出2萬6239票。鄭正鈐也拿下11萬9305張不同意罷免票數，比他在2024“立委”選舉拿下的9萬2014票還要多出2萬7291票。最後兩人罷免案都遭否決未通過。



柯建銘26日晚上在確認大罷免大失敗後，到新竹市雙罷總部（民進黨新竹市黨部）承認罷免行動失敗，必須尊重這個結果。柯強調“失敗的人沒有悲觀的權利”，他捍衛民主價值、捍衛民主的決心絕對不會改變。柯發表簡短談話後就未再露面。



柯建銘的特助、新竹市雙罷領銜人戴振博今日凌晨3時許在臉書發文表示，罷免的結果是民主的選擇，尊重每一位市民的決定。這兩天，除了悲傷五階段外，他也不斷整理社群上的意見，無論是支持罷免或反對罷免，都反映出民意的多元與熱度，當然其中也有一些抓戰犯的聲音。

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戴振博指出，身為此次罷免行動的領銜人，說真的承擔的壓力並不小。一方面要全力推動行動、應對各種抹黑攻擊與外界質疑，另一方面也必須承擔罷免行動法律上的責任與風險。過程中難免有波折、有遺憾，但他始終以讓這場罷免順利進行為目標，不希望大家的努力與期待功虧一簣。

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戴振博強調，他知道這次行動中，有些地方做得不夠理想，也無法完全符合大家的期待。作為雙罷領銜人，這些他都虛心接受、深刻反省、誠心檢討。另外也希望所有責難到他為止，因為我們沒有分裂的本錢，唯有團結，才能持續為台灣、為新竹的未來努力。