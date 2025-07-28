周玉蔻轟府院黨輿論系統混亂　六官員應下台

針對726大罷免的結果，媒體人周玉蔻在臉書發文表示看法。(照:周玉蔻臉書) 中評社台北7月28日電／首波大罷免大失敗，24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全遭否決。資深媒體人周玉蔻在臉書發文勸賴清德，“不要再聽信綠營大佬的話”，她也點名應該撤換“經濟部長”郭智輝在內的“6名“閣員”。府院黨輿論系統混亂、主導人才經驗不足。



周玉蔻點名“經濟部長”郭智輝、“教育部長”鄭英耀、“衛福部長”邱泰源、“農業部長”陳駿季、“文化部長”李遠、“教育部政務次長”葉丙成等“閣員”不適任，應該去職。此外，黨秘書長林右昌也應該下台，換上嫻熟黨務林錫耀等人，刷新形象與爭取民眾信任。



周玉蔻今天在臉書發文表示，綠營有核心外人主張賴清德因應新局組“聯合政府”，但她認為這根本就是毒藥。



她表示，台灣不是“內閣制”、沒有組聯合政府之制度基礎，“閣揆”不需要“立法院”通過提名，也沒有組聯合政府的政治需要。再者以中國與藍白的關係看，如若賴清德真選擇與在野黨組聯合政府，就是引中共之惡狼入室，組綠紅政府，掉入台灣香港化的前奏陷阱，萬萬不可。



她認為，府院黨輿論系統混亂、主導人才經驗不足，其實更為嚴重。這方面民進黨中生代人才庫十分充足，找到適當幕僚如黃重諺等登高一呼，必有戰力。她表示，726不是失敗，只是沒打贏，不必太過悲觀。“賴清徳的人生閱歷中，最重要成就都是用耐力、毅力、意志力與學習力克服失敗完成的。”