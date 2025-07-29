大罷免失敗　綠元老林豐喜：新潮流權力動搖

民進黨創黨黨員、前“立委”林豐喜。（中評社 資料照） 中評社台中7月29日電（記者 方敬為）“第11屆‘立委’及新竹市第11屆市長罷免案”首波名單投開票26日落幕，罷團全軍覆沒。民進黨創黨黨員、前“立委”林豐喜接受中評社訪問表示，該結果並非選民認同國民黨，而是對賴清德、對民進黨新潮流把持權力資源感到不滿，且反感達到高點，才用選票宣洩怒氣，並以行動唾棄新潮流，賴若持續剛愎自用，勢必受到內外壓力夾擊，權力可能動搖。



林豐喜，台灣農民聯盟榮譽主席，曾連任三屆“立委”、民進黨“立法院”黨團總召、陳水扁執政“總統府”“九人小組”成員、“行政院”中部聯合服務中心執行長、2014年民進黨籍林佳龍市長競選總部副主委。長期關注台灣農業議題，在90年代李登輝提出南向政策就已經前往東南亞投資。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投開票，結果全面被否決。有關大罷免行動失利，對民進黨的影響，林豐喜表示，賴清德若繼續領導黨務，對黨絕對是弊大於利，因為此次投票全盤皆輸，充分反映出選民對民進黨的憤怒及不滿情緒已到達最高點！這當中，身兼黨主席並掌握行政資源的賴清德，責任難逃。



林豐喜認為，這次投票的結果，並不表示大多數的選民支持或認同國民黨，而是大多數的選民“討厭”民進黨所導致，民眾對綠營反感程度上升，中央黨部的領導階層責無旁貸，賴清德若沒有展現檢討的決心，拿出改善、精進的具體作為，民進黨恐怕就只有繼續敗下去。



林豐喜強調，賴清德領導的黨務及政務，距離百姓太遙遠，其實民眾不滿的不是民進黨本身，而是掌握資源吃香喝辣的新潮流派系，事實上，新系搶佔資源早不是新聞，讓許多選民難以接受，因此大罷免等於是提供某種契機，讓這些不滿政府的力量，能夠有機會透過罷免選票，狠狠唾棄、教訓新潮流！



他表示，賴清德用人唯親、剛愎自用的作風，其實在黨內、外都有不少輿論爭議，賴2024年要選大選的時候，曾對外表示，重要的人事任命會尊重民意，甚至宣稱要“外部選材”強調專業領政，結果如今看來，只有賴清德認可的人才有機會進到核心內部，只有既得利益者可以進一步握有權力與資源。

