中評關注：823罷免案江啟臣被鎖定

“立法院副院長”江啟臣。（中評社 資料照） 中評社台中7月29日電（記者 方敬為）“第11屆‘立委’及新竹市第11屆市長罷免案”首波投開票26日落幕，罷團全軍覆沒，8月23日還有7位藍委罷免案將接續登場。根據726經驗，加上罷團召集人曹興誠表態有意撤離戰場，黨政人士觀察，民進黨或採取集中火力戰術，設法罷掉1、2席，以沖淡頹勢，其中台中市“立委”、“立法院副院長”江啟臣可能成為頭號目標。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案26日投開票，結果全面被否決，替中國國民黨、台灣民眾黨等在野陣營注入一劑強心針，各界關注對823第二波罷免案投票的影響。包括新北市羅明才、新竹市林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。



由於當天還有民眾黨發起的“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”公投案，公投綁罷免，投票率可能衝高，因此藍軍即便有726成功反罷，仍不敢掉以輕心。



黨政人士觀察，民進黨很可能加強運作823罷免案投票，因為罷團召集人曹興誠將責任拋給綠營，要求民進黨出面領軍大罷免，加上823只有7個選區投票，綠營府院黨或許會傾力拚罷免成功，且會採取集中火力的戰術，只要設法罷掉1、2席，對轉換挫敗氣氛就有程度上的幫助。



這7席當中，最有可能將火力集中在台中市，因為一來可影響國民黨籍台中市長盧秀燕的聲望，二來提早為2026台中市長選舉暖身，有可能代表藍營角逐市長的江啟臣、楊瓊瓔都名列其中，只要罷免成功，對藍營而言形同重傷。所以最有可能鎖定江啟臣，因為江具有“立法院副院長”身分，又是潛在台中市長選將，堪稱“指標級人物”，接下來所面臨的攻勢必然猛烈。

