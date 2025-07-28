矢板明夫提建議　讓黃國昌接“閣揆”

日本媒體人矢板明夫。（中評社 資料照） 中評社台北7月28日電／綠營發動的大罷免遭遇大失敗，綠營掀起檢討之聲。先前力挺大罷免的日本媒體人矢板明夫27日在政論節目說，投票結果顯示，台灣民意已明確展現不願意權力過度集中、盼朝野共同治理。他甚至脫口說，若民進黨真要破局，不妨讓台灣民眾黨主席黃國昌出任“行政院長”，促成一種新的政局格局。但此言一出，在同場節目的挺罷作家顏擇雅、學者周奕成也都表達不同看法。



根據《中時新聞網》報導，矢板明夫27日在政論節目《華視三國演義》中指出，台灣民意已經明確表態，不願將權力過度集中，而是希望朝野共享治理。他認為，民眾在大選中給予民進黨行政權，在“立法院”則交給在野黨過半，是一種制衡設計，期望透過“分權”促使政治穩定與理性對話。



矢板明夫說，“賴政府”未能解讀這層民意，仍延續單邊推動政策的思維，錯失與在野溝通協調的機會。矢板明夫分析，賴清德說要團結十講，但只有同溫層會聽他講，事實證明根本無法擴散出去，因此重點仍應放在與在野的對話。他甚至提出激進舉例，認為民進黨若真要破局，不妨讓黃國昌出任“行政院長”，促成一種新的政局格局。黃國昌任期只剩兩年，若能藉此組成“藍白綠共治”的政府，或許反能減少衝突，破解僵局。他比喻這樣的安排如同當年李登輝任命郝柏村為“閣揆”，是政治現實下的務實選擇。



不過，同場挺罷作家顏擇雅、學者周奕成隨後即表達不同看法，前者認為基層綠營支持者不可能接受這種安排，恐怕會引發支持系統的崩解，“民進黨會輸得更多”；後者則說，賴清德是人民正當選出的“總統”，民意授權清楚明確，並沒有授權“國會”來執政，若賴將“閣揆”權力拱手讓出，反而違背選民的選擇。兩人都對矢板明夫的建議搖頭。