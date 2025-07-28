從雜質升級到匪？民眾黨轟綠沒學到教訓

民眾黨發言人吳怡萱爆，台“衛福部次長”呂建德在大罷免失敗後發文指“剿匪不是一次就成”。（摘自吳怡萱臉書） 中評社台北7月28日電／24席中國國民黨籍區域“立委”及新竹市長高虹安罷免案全數遭否決，對此，台灣民眾黨26日發聲明要求賴清德道歉、“行政院長”卓榮泰下台並“內閣”重組及民進黨團總召柯建銘知所進退，但目前僅民進黨祕書長林右昌28日宣布請辭。民眾黨發言人吳怡萱貼出“衛福部政務次長”呂建德在臉書稱“剿匪也不是一次就成的”言論，痛批民進黨還沒學到教訓。民眾黨主席黃國昌也質疑，“現在在民進黨眼中，反對民進黨的人已從‘雜質’升級成‘匪’了嗎？”



吳怡萱28日於臉書發文表示，剛剛林右昌稱口頭請辭，“然後呢？我們的‘內閣′團隊還是這副‘鳥’樣，綠營地方首長持續顢頇傲慢。”民進黨至今沒學到教訓，不會道歉、沒有清醒，一心只想著用意識形態鞏固權力，無心“治國”。



吳怡萱提及，大罷免大失敗後，“衛福部政務次長”呂建德在臉書公開說“剿匪也不是一次就成的”，寫完後又刪除，這是一個“國家”政務官應該出現的言論嗎？已經從“雜質”變成“匪”了？



吳怡萱指出，台灣人已經用民意告訴民進黨，大家重視的是監督政府、權力制衡，以及執政者要發揮治理能力，而非整天在內部找敵人，攻擊不同意見的“民意”。而台南市長黃偉哲至今還在發文攻擊網紅，一個地方父母官如此傲慢，絲毫沒有虛心檢討，如今台南仍在淹水，家園尚未修復，黃偉哲現在是“待退”所以擺爛嗎？



此外，民眾黨主席黃國昌28日於“立院”受訪時也說，自己昨晚看見身為政務官的呂建德稱“剿匪也不是一次就成功”，請問這是“行政院長”卓榮泰授意的嗎？現在台灣要剿什麼匪？這種人還適合當政務官嗎？當台灣人民用清楚聲音告訴民進黨錯了，結果政務官在社群上說要再接再厲、剿匪不是一次就成功，“現在在民進黨眼中，反對民進黨的人已從‘雜質’升級成‘匪’了嗎？”這樣的政府，真的讓人民不知道該怎麼講，只能說不僅是遺憾，更是痛心，請賴清德好好出來面對台灣人民，清楚告訴人民誰要負責、要怎麼檢討。