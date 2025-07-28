校狗健檢　獸醫：年長犬貓要留意肝功能變化

新北特教學校校園犬“貝果”性情溫和。（新北市動保處提供） 中評社台北7月28日電／每年7月28日為“世界肝炎日”，除了人類健康，毛寶貝的肝功能也不容忽視。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，飼主應留意毛寶貝的飲食、行為與精神狀況，若出現食慾不振、精神不濟或黃疸等症狀，應立即就醫，並定期安排健康檢查，尤其是年長犬貓，更應留意肝功能等指數變化。



楊淑方指出，新北市動保處日前為新北特教學校校園犬“貝果”做例行健康檢查，發現牠肝功能指數略高。貝果已14歲高齡，經獸醫師詢問主要照顧者，經綜合評估後認為，肝指數升高應屬自然老化所致，無需藥物治療，只要定期追蹤即可。動保處表示，隨著年齡增長，動物的器官功能也會逐漸退化，若能及早發現異常，就能及早介入照護。



獸醫師林洋演說明，約10%至20%的老年犬會出現肝功能異常，原因包括老化、感染、藥物副作用、毒素暴露或飲食不當，其中鉤端螺旋體等傳染病可能導致肝炎，甚至危及生命。若誤食人類藥物、清潔劑或有毒植物，也可能造成肝損傷。肝病初期常見食慾下降，嚴重時會出現黃疸，飼主可觀察毛寶貝眼白與腹部皮膚是否泛黃。



楊淑方表示，為推動毛寶貝認養，學校與機關如有意願，可洽詢動保處或動物之家協助媒合，並安排行為訓練。