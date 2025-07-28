水淹嘉義半個輪胎高　藍委曝考察車隊受困

藍委王育敏PO出嘉義淹水，車輛半路拋錨的狀況。（照片：王育敏臉書） 中評社台北7月28日電／受到低壓帶及西南風影響，嘉義、台南等南部縣市28日出現大雨，更造成多處淹水等災情，嘉義縣府也已緊急宣布停班停課。而今天“立法院”經濟委員會安排嘉義縣考察，中國國民黨籍“立委”王育敏中午在臉書也PO出在當地的畫面，並透露同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，因遭遇淹水直接拋錨，“水的高度已超過半個輪胎”，更提醒當地民眾避免不必要的外出。



嘉義地區今日因為受到低壓帶及西南風影響，氣象署發布大豪雨警戒，其中嘉義市部分，東區及西區皆被列為一級淹水警戒範圍；另外，嘉義縣六腳鄉、太保市、布袋鎮、新港鄉、朴子市、東石鄉、民雄鄉、水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉，同樣也在警戒範圍內。其中嘉義縣、雲林縣水林鄉、台南市後壁區和白河區大竹國小今天皆停班課。



王育敏28日在臉書發文指出，今天“立法院”經濟委員會安排嘉義縣考察，在地服務團隊、同行官員的轎車、還有路過的民眾的車輛，在經過鄉道嘉22線時，遭遇淹水直接拋錨在馬路上，水的高度已超過半個輪胎，非常危險，目前團隊已協助大家排除障礙。



另外，由於嘉義縣在上午7點40分左右宣布停班課，引發不少民怨，嘉義縣長翁章梁臉書也遭到網友洗版；翁章梁稍早回應，造成許多鄉親的不方便，也請大家體諒。