朱立倫出招再拚823　目標一席都不能少

國民黨主席朱立倫召集黨務部門主管召開會議。（照：朱立倫臉書） 中評社台北7月28日電／中國國民黨剛挺過726首波大罷免後，即將面臨8月23日登場的7位藍委罷免案及重啟核三公投案。國民黨主席朱立倫28日臉書發文表示，他今天已召集主要黨務部門，表達最堅定的決心，文宣、空戰、地方組織已全面整合，啟動區域聯防，目標“七席，一席都不能少”。



朱立倫強調，重啟核三公投攸關台灣能源安全、經濟命脈的關鍵決策，國民黨將與所有朋友並肩作戰，力挺支持，共同為台灣的永續發展承擔責任。



朱立倫28日下午在臉書發文表示，“為台灣挺身而出：823，我們寸土不讓，立即啟動作戰計劃”，民進黨726大罷免的失敗，是人民對在野制衡力量的殷切期盼，國民黨深知，經過這次挑戰，更要以“戰戰兢兢、如履薄冰”的態度，回應人民的期待。



朱立倫說，艱鉅的挑戰並沒有過去，民進黨仍然沒有放棄8月23日用惡意的罷免試圖撕裂社會，持續讓台灣陷入內耗，所以國民黨責無旁貸，必須站在第一線，與在野陣營的夥伴一起，守護民主、守護制衡。



朱立倫指出，他今天已召集主要黨務部門，表達最堅定的決心，文宣、空戰、地方組織已全面整合，啟動區域聯防，目標只有一個：守住每一位在“立法院”的優秀戰將，“七席，一席都不能少”。



朱立倫強調，當執政黨陷入內鬥，在野的我們更要團結一致，為“國家”的重要政策而打拼。對於民眾黨所發起的“重啟核三”公投，這不僅是單一黨派的議題，更是攸關台灣能源安全、經濟命脈的關鍵決策，國民黨將與所有朋友並肩作戰，力挺支持，共同為台灣的永續發展承擔責任。