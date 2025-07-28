曹興誠開轟民進黨　沈伯洋：黨應協助罷團

綠委沈伯洋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月28日電／首波罷免投票落幕，以全數未通過告終。力推大罷免的民進黨“立委”沈伯洋28日受訪表示，罷團非常努力，民進黨做為協助者有一定的責任，協助有無到位、盡力，本來就應檢討，並承擔政治責任。他並說，8月23日還有7名國民黨“立委”的罷免案要投票，大家趕快振作起來，他建議，黨內一周內應有協助方案等具體行動，讓823的罷團能夠得到實質協助。



大罷免大失敗，全台罷團的發起人曹興誠27日發文批評民進黨，只想當“不用負責任的側翼”，他也呼籲志工們，放下823的罷免投票，“就讓民進黨去努力吧”。對此，民進黨則回應，外界的建議“虛心接受”。



首波24名藍委罷免案7月26日投開票，全數未通過，重創罷團士氣。第2波7案罷免投開票將在8月23日舉行，同一天還有核三重啟公投。



根據《中央社》報導，沈伯洋在“立法院”接受訪問指出，罷團已盡了公民的權利，已經很努力了，但呈現出來的結果是這樣。協助者（民進黨）有一定的責任，是否盡力協助、協助有無到位等，這本來就是民進黨應檢討的事情，也絕對沒有責怪公民的空間。所有的問題應該要由政治人物、協助者承擔。



沈伯洋分析，726呈現出來的投票結果，可能與民進黨動員支持者不足有關。但也有可能有動員了支持者，但他們卻不出來投票。至於為何不出來，理由有千百種，重點是“我們說服的工作做不夠”，而且如果認為支持者都會投票，這樣的預設也不正確。



沈伯洋認為，這次的結果不盡如人意，不會因為協助者只是站在協助的角色就不用承擔責任。更不要說公民罷團，他們只是團體，不用負政治責任。但“我們是政治人物，必須受到公開檢驗”。



沈伯洋提醒，除了反省之外，他建議一週內“我們（民進黨）應該要有一些具體行動”，不管是新的協助方案、溝通機制還是行動綱領等。因為8月23日還有7名國民黨“立委”的罷免案要投票，大家趕快振作起來，瞭解支持者這次沒有出來投票的原因，把事情解決、往下邁進。讓823的罷團得到實質協助，才是現在最重要的事情。