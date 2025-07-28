綠議員開第一槍　李宇翔：賴清德應辭黨主席

民進黨新北議員李宇翔原本在臉書發文批，賴清德應辭去黨主席。（照片：李宇翔臉書） 中評社台北7月28日電／針對綠營發動的大罷免遭遇大失敗，民進黨秘書長林右昌今天在臉書宣布請辭。民進黨湧言會新北議員李宇翔下午在臉書發文為林右昌請辭抱屈，認為他根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德應該辭去黨主席，展現專心“治國”態度。李宇翔批，“行政院長”卓榮泰團隊執政無感、府院發言體系辭不達意，“內閣”與府院發言系統應總辭改組，“不要再說要等到8月。”



此外，李宇翔也將矛頭指向“立院”總召柯建銘，他已明顯與社會脫節，不適合再繼續擔任不分區“立委”與總召，柯應立刻請辭，才能讓社會看到民進黨真正要改變的決心。



但此篇臉書已更新內容，李宇翔後來僅說，“一路走來，我反覆思考這次的失敗，民進黨若不痛定思痛，展現反省的決心，將會失去更多人的支持。各位支持者，我已表達我的想法，我的作法或許激進，但我所說、所做，為的都是我所支持的民進黨，及我們珍愛的台灣。”



李宇翔原本發文說，他正在登玉山才剛到3402公尺的排雲山莊，過程中反覆思考這次失敗，也收到許多支持者的失望與憤怒，大家感受不到反省，部分人顧著保住位子，無情切割公民團體，這種態度讓公民心寒不已，民進黨若不痛定思痛，展現反省決心，將失去更多人的支持。



李宇翔表示，林右昌今日請辭，“坦白說，我認為他根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德，應該辭去黨主席，展現專心“治國”的態度。”而卓“內閣”執政一年多讓人民無感，府院發言體系更是辭不達意，成天挨打還無力反擊，人民投下的不同意票就是最大不信任票。卓“內閣”與府院發言系統應總辭改組，不要再說要等到8月。



李宇翔說，他知道這些話很刺耳，但民進黨如果失去“大鳴大放、海納百川”的DNA，最終將會持續失去民心。如果高層們只在乎自己的位子，最後恐釀大錯，失去共同守護的台灣。