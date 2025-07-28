黃國昌：民進黨責任豈是高階黨工辭職可解決

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月28日電／大罷免失敗，民進黨秘書長林右昌請辭。台灣民眾黨主席黃國昌28日表示，民進黨內部歸屬責任是他們的家務事，但民進黨對“國家”、社會、全體台灣人的外部責任，豈是一個高階黨工辭職就可以解決的。民進黨發動的大惡罷，人民回應清楚而宏亮，賴清德應立即向全民道歉，“行政院長”卓榮泰下台、“內閣”全面改組。



首波24位中國國民黨籍“立委”與停職的無黨籍新竹市長高虹安罷免案全遭否決。民眾黨“立委”陳昭姿在臉書發文表示，如果民進黨重整態度釋出善意，立刻釋放柯文哲，回到法律辦案，停止政治黑手介入；接受“國會”改革三讀通過的事實；儘快通過代孕法案，如此白綠就可以重建關係，開放議題合作。



根據《中央社》報導，黃國昌上午受訪時表示，面對民進黨發動的大惡罷，人民回應清楚而宏亮。他已發出正式聲明，請賴清德立即向全民道歉，“行政院長”卓榮泰下台、“內閣”全面改組，民進黨團總召柯建銘請知所進退，這是民進黨應該承擔的政治責任。



黃國昌強調，民進黨過去這段時間嚴重撕裂台灣社會，付出難以計算的巨大成本。民眾黨將“國家利益”置於政黨利益、個人利益之上，任何“福國利民”的法案，“都樂於跟朝野各政黨合作”。



至於大罷免失敗，民進黨秘書長林右昌今天說，民進黨身為執政黨，責無旁貸，他在昨天已當面向黨主席賴清德請辭。



黃國昌接受“中午來開匯”節目主持人黃光芹訪問時指出，林右昌辭職只對民進黨有意義，秘書長是對內的黨職，民進黨內部要怎麼歸屬責任是他們的家務事，“我一點都不關心”。民進黨對“國家”、社會、全體台灣人的外部責任，豈是一個高階黨工辭職就可以解決的。



對於陳昭姿的發文，黃國昌說，沒有經過大家決議、討論的，就是個人意見。每個委員有一些想法、觀點都沒有問題。民眾黨的立場他在開票那天就已經說得很清楚，民進黨要承擔最嚴肅的政治責任。



另外，媒體報導，黃國昌在大罷免扮演關鍵角色，未來藍白合作可能包括支持國民黨籍台中市長盧秀燕競選國民黨主席，以換取2026新北市長提名，或是直接爭取2028大選“盧昌配”。



黃國昌指出，在新北部分，做該做的事會自己好好努力，成為最好的選項；跟國民黨之間，對民眾黨、他個人而言，都有善意跟誠意討論怎麼整合，並抱持開放、友善態度，終極目標是2028年一定要讓賴清德下台，因此2026年不希望新北市落入民進黨手上，這會對2028年的大目標造成阻礙。



黃國昌說道，國民黨內部事務他不會指手畫腳，尊重他們黨內民主程序，他和盧秀燕保持密切聯繫、合作愉快，盧秀燕對台中市3位年輕“立委”的罷免案盡心盡力。國民黨是否要改選黨主席、誰有意要參選，他強調，“我不適當，也絕對不會對這件事發表任何看法”。