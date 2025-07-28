雲林淹水嚴重　張麗善曝蔣萬安關心願幫忙

豪雨導致雲林縣內多處積淹水，縣長張麗善縣長率隊勘災、全力調度應變。(照:雲林縣政府提供) 中評社雲林7月28日電／受低壓帶及西南風影響，雲林縣至上午11時累積雨量逾300毫米，北港地區嚴重淹水，許多村落泡在水中，中國國民黨籍雲林縣長張麗善今天現勘提到，台北市長蔣萬安致電關心並表達願意支援。



氣象署發布豪雨特報，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨。今天雲林、嘉義縣、嘉義市、台南局部豪雨或大豪雨。因應豪大雨，雲林縣災害應變中心進入二級開設，相關單位持續密切注意積水及降雨情況，並隨時待命因應。



綜合台媒報導，張麗善今天在水林鄉代理鄉長張東凱、水利處長許宏博等人陪同下到水林鄉蔦松、松北村及北辰國小勘災，並指示相關單位全力協助排水與復原作業。部分住戶住家泡水，居民將屋中的物品全架高，減少財物損失。



張麗善說，水林鄉蔦松地區從凌晨至上午11時累積雨量超過300毫米，水林鄉多個村泡在水中，因短時間大量降雨，加上地層下陷長期影響，讓排水系統負荷沉重，造成嚴重積水。



張麗善要求縣府全力動員，在易淹水地區布置多組抽水機，並緊急調度縣內自有機組支援；張麗善提到，蔣萬安也特別來電關心，表達如雲林縣設備不足，願意提供支援。



許宏博指出，根據松北村長陳國淵回報，從今天凌晨0時起開始降雨，最強降雨集中在凌晨3時至早上7時間，單在這段期間內累積雨量超過200毫米，直至上午11時累積雨量逾300毫米，屬於強降雨等級，已遠超過相關的防洪保護標準，可以預期會有積淹水情況。