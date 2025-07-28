裝備幹部不足影響訓練　台陸軍遭糾正

台“監察院”。（中評社 資料照） 中評社台北7月28日電／“監察委員”賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成28日表示，台陸軍司令部辦理一年期義務役士兵基地進訓未能因政策變革及早準備完妥，發生幹部及裝備不足情事，導致影響部隊訓練，有檢討改進必要。院方日前已通過糾正陸軍司令部。



賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成今天透過新聞稿指出，去年台灣媒體大幅報導“一年期義務役將下基地，部隊卻缺人缺裝備”，引發議論。經調查發現，此案4個步兵營基地進訓前確實缺少72項裝備，且所欠缺的裝備多為車輛及無線電機等常備設備，皆為基地進訓所必備。陸軍司令部卻未能因政策變革及早準備完妥，案發後才由作戰區內各單位緊急臨時調撥以資補救，致影響部隊訓練，確有檢討改進必要。



“監委”說，蔡英文在2022年12月27日就宣示1年義務役役期較符合未來台灣防衛作戰兵力需求。但此案第一批1年期義務役陸軍步兵在去年9月16日進訓基地，距政策宣示時間已逾近2年，時程足以讓陸軍司令部完妥準備所有程序，卻發生幹部及裝備不足情事，陸軍司令部實難卸怠忽責任。



“監委”表示，陸軍司令部未能於事前防範未然，完妥所有基地進訓準備。事後又在步兵營營長家屬向“總統”信箱投書，及該營營長向上級反映問題時，未能儘速妥處設法解決，均顯示陸軍內部溝通管道效能、問題應處能力及人員教育訓練等均應深切再予檢討改進。