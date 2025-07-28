台南又淹大水　綠委陳亭妃林俊憲拚勘災

角逐民進黨台南市長提名的綠委陳亭妃涉水（左三）勘災。（陳亭妃辦公室提供） 中評社台北7月28日電（記者 黃筱筠）台南歷經丹娜絲颱風還未完全復原，28日又下起大雨，農業區後壁、白河等地災情慘重。民進黨內有意爭取台南市長提名的綠委林俊憲以及陳亭妃又再度動起來勘災。陳亭妃發出幾張涉水的照片，提及到台南市後壁區菁豐里一帶救災時，也利用救援皮卡接送了一位阿嬤去醫院進行洗腎，解決家屬的擔憂。



林俊憲同樣放上一小段影片在臉書上，也同業到淹水地方涉水勘災。



林俊憲臉書發文提及，災區水還尚未退去，交通不便，和“立委”賴惠員、市議員李宗翰、沈家鳳來到後壁菁寮發放便當，先解決今晚的用餐需求。



林俊憲表示，由於颱風帶來強勁西南氣流的影響，從昨晚到今天，台南溪北及嘉義等地24小時累積降下高達400mm的致災性雨量。例如白河、後壁等區域，短期累積降下的雨量已遠超10年重現期的排水標準，市府也已啟動數十座抽水站因應。



林俊憲表示，氣象預報大雨可能持續多日，市府也已啟動應變中心以及設立安置點，隨時準備因應可能的大規模撤離需求。他已送了數百份便當交給公所統一分配，緩解今晚淹水區域的需求。上次風災的損害尚未恢復，而這波豪雨帶來的影響預計會是持續性的，他和市府、中央會持續關注，嚴陣以待。



陳亭妃辦公室發出新聞稿指出，因為受到低壓帶與西南氣流影響，溪北地區出現豪大雨，後壁24小時雨量高達351毫米，已達大豪雨標準，後壁菁寮、菁豐都淹水及膝。陳亭妃和台南水利局長邱忠川、市議員趙昆原、菁豐里長楊玉年里長、菁寮里長張文哲一同勘災。

