中評關注：柯建銘辭不辭？牽動新竹綠營布局

綠委柯建銘辭不辭黨職將牽動新竹市綠營2026和2028的選戰布局。（中評社 資料照） 中評社新竹7月29日電（記者 盧誠輝）由綠營發動的大罷免大失敗收場，綠營在第一時間甩鍋給罷團引發批評聲浪後，民進黨秘書長林右昌28日才改口請辭黨職，但外界仍把矛頭指向此次發動大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，要求柯應辭去“萬年總召”職位，下台負責。



柯建銘辭不辭“萬年總召”一職？不但影響民進黨“立法院”黨團權力結構，更將牽動新竹市2026和2028的選戰布局。尤其在柯欽點的新竹陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔，在2024“立委”選舉和大罷免選戰都慘敗收場，已讓有些年輕一代的新竹市綠營人士按捺不住，想挑戰扛下綠營在新竹市選區的責任。



民進黨目前在新竹市共有包括施乃如、鄭美娟、劉彥伶、楊玲宜、曾資程、陳建名、劉康彥、林盈徹和劉崇顯等9席市議員，其中柯建銘的子弟兵佔超過半數席次，而民進黨籍前新竹市長林智堅的子弟兵席次則居次。兩陣營平時在新竹市議會雖合作無間且戰力十足，但對未來綠營在新竹市2026和2028的選戰布局也各有想法。



林智堅原本是柯建銘一路栽培的子弟兵，2014年柯更將林一舉推上新竹市長寶座，讓綠營展開在新竹市長達8年的執政。但林上任後大量任用自己人馬，並未尊柯，讓兩人關係漸行漸遠。林後來因2022轉戰參選桃園市長落選失勢後，柯才在新竹綠營重新掌權，並開始打壓林栽培出來的子弟兵。



近期最明顯的例子是，林智堅子弟兵劉康彥的辦公室主任林士凱，原是新竹青鳥發起人，也是最早積極串聯新竹罷團的關鍵人物。但後來在綠營決定推動大罷免後，柯建銘卻硬是將新竹雙罷領銜人的頭銜給了自己的特助戴振博，而林士凱和戴振博兩人都有意參選2026新竹市北區市議員，柯強勢主導就是為了阻斷林智堅人馬再次竄起的機會。

