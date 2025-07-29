蘇煥鈞：罷團成黑粉問題更大　綠要化解矛盾

屏東縣總工會副理事長蘇煥鈞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月29日電（記者 蔣繼平）大罷免大失敗後，民進黨與罷團產生矛盾。綠營幕僚出身的屏東縣總工會副理事長蘇煥鈞接受中評社訪問表示，聯電創辦人曹興誠跳船與民進黨秘書長林右昌請辭有連帶關係，秘書長這麼重要的位子都可以說辭就辭，代表賴清德還有更重於中央黨部的決策圈，罷團與民進黨之間溝通是有問題的。他認為罷團不一定是屬於民進黨，沒處理好可能會變成“黑粉”，需要妥善化解與長期的經營、傾聽。



蘇煥鈞，淡江大學資訊工程學系人工智慧組的博士候選人。現任屏東縣總工會副理事長。曾任民進黨籍“立法院長”蘇嘉全“國會助理”4年、及綠委蘇震清“國會助理”4年。父親是民進黨籍連任六屆的前屏東縣議員蘇義峰。蘇煥鈞2022年曾以民進黨籍參選過屏東縣議員。



由綠營發動的大罷免26日投票結果，24位中國國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案全數未通過，遭完封。



聯電創辦人曹興誠27日勸罷團“放下”823第二波罷免，並表示，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，“責任重大，我們承擔不起”。民進黨秘書長林右昌28日也請辭。



蘇煥鈞表示，林右昌請辭負責，但8月23日馬上就要進行第二波罷免7藍委與公投，這很明顯代表賴清德還有自己的核心決策圈，且重於中央黨部。如果連秘書長這麼重要的人都可以這時候准許請辭，代表罷團與民進黨之間的溝通是有問題的、也不直接，才會引發曹興誠更早一點表達不高興。



蘇煥鈞表示，曹興誠表達不滿，凸顯民進黨對於罷團，可能資源與幫助沒有給到預期。他認為曹興誠講這些話，應該是真的不滿，而不是擺姿態喊價，因為曹有缺什麼嗎？應該是沒有，罷團可以帶給曹在政治上的好處嗎？好像也沒有，所以看起來應該是真的不高興。而外界稱說會有“曹派”，他自己看起來應該是不會有這狀況。

