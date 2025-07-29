中評關注：內外問題夾擊賴清德出訪喊卡？

原傳出賴清德8月初訪問中南美洲“邦交國”，並過境美國本土，但現在府方說明近期內暫時無訪問海外計劃。（照片：府方提供資料照） 中評社台北7月29日電（記者 黃筱筠）原本外媒報導賴清德將在8月4日過境美國紐約，但府方昨天提及，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴清德近期暫無海外訪問之安排。府方說法透露出，賴原本規劃8月初出訪中南美洲的計劃恐生變，今年接下來賴還能有機會出訪嗎？在台灣內部政治不穩定，與對等關稅傳出消息似乎不佳狀況下，賴今年出訪充滿變數。



蔡英文執政時期，通常出訪的新聞也是出口轉內銷，都是外媒先報導大約何時出訪，以及過境美國哪個城市等，而外媒每次報導幾乎都命中。但賴清德8月初出訪新聞，也是由外媒先傳出，計劃在8月4日過境紐約，14日過境美國達拉斯。



若確定8月初出訪，本週預定應是府方要對外公布出訪行程的時間點，府方給出到答案卻是，考量南部風災、對美國關稅等情勢，“總統”近期暫無海外訪問之安排。這個答案似乎透露出8月初這個出訪時間點，出現延宕，至於何時能夠出訪，在關稅即將公布之際，加上大罷免大失敗，黨內外都出現逼宮的聲音，“內閣”是否要改組等問題，賴清德恐怕最近都要被這些問題困住，近期內也難出訪。



賴清德日前傳出8月初出訪將在上任後首度過境美國本土，但是當時有媒體就提到，中美元首近期正在鋪陳會面氣氛，賴清德出訪中南美洲，加上要過境美國本土，會不會影響中美元首會面氣氛，當時就傳出賴8月初要出訪可能會有變數。

