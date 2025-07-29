鄭麗文：抗中牌在大罷免嚴重失靈　值得觀察

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月29日電（記者 張嘉文）針對綠營發動的大罷免遭遇大失敗，綠營出身的中國國民黨籍前“立委”鄭麗文向中評社分析，有兩個效應有待後續觀察，一是民進黨如何應對這股失控的“青鳥”力量，民進黨有辦法拿回對青鳥的主導權，然後做某程度的修正調整嗎？第二則是“抗中保台”牌在這次的嚴重失靈，這是非常值得觀察的轉變。



鄭麗文說，抗中牌失靈可以從兩個指標看出，一是館長陳之漢上海行回來後，一直在宣揚兩岸和平理念，高喊自己是中國人等等，但藍白並沒有人將此視為洪水猛獸；二是罷免投票前，發生世大運大陸隊和“中華隊”的衝突事件，藍營非常擔心這事情發酵成類似過去的“周子瑜事件”，但並沒有發生。



鄭麗文強調，這代表民進黨把“抗中保台”牌打到爛了，打到民眾反胃口，選票都反噬了，但接下來綠營還是會繼續“反中”路線，只是他們勢必要調整方式，而不是像這次什麼事情都扯到抗中牌。這些才是大罷免大失敗最有意義的觀察面。



鄭麗文在2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨國民大會黨團副召集人等職，2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，後續也曾任“行政院”發言人和兩屆不分區“立委”。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案26日投開票，全數遭否決。第二波罷免投票將在8月23日登場，共有7案，包括國民黨“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



鄭麗文接受中評社訪問時對此表示，回顧過去十年，蔡英文兩度勝選都與操作““抗中保台””密切相關，蔡第一次勝選是踩著太陽花學運的浪頭，第二次則倚賴香港“反送中”風潮，成功抵擋了當時韓流的猛烈攻勢，以史上最高票連任成功。