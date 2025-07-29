中評關注：大罷免後選主席　朱系藍委很低調

藍委柯志恩28日大罷免後回防高雄首個記者會表現受關注。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月29日電（記者 蔣繼平）綠營掀起的726大罷免變成大失敗，藍營得到政治紅利，但是否有得到舞台則耐人尋味。有意代表中國國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩，28日回防高雄開場一句不談政治，刻意低調引起注意，分析背後除了南部天氣不穩定、南部也無大罷免政治紅利、後續823仍有罷免案及公投要打之外，大罷免結果牽動藍主席選舉，朱系色彩重的藍委自然更加謹慎，不邀功可避嫌。



民進黨受到首波大罷免大失敗重挫，輿論掀起究責。先前多次到的中北部奧援遭罷藍委，幫忙站台宣講的藍委柯志恩，27日持續在臉書發文批賴清德，28日也難得回到高雄開民眾陳情記者會，但只聚焦醫療糾紛的陳情案，且開頭就“今天不談政治”，刻意淡化政治話題，背後似乎有些不尋常的脈絡。



第一，首波大罷免投票26日落幕，24席國民黨籍“立委”與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，重挫民進黨與罷團士氣。不過後續還有8月23日的7席藍委罷免案以及合併公投案“重啟核三”，代表下一場仗不到30天就要打，“驕兵必敗”與“大意失荊州”等歷史教案，慶祝的話一天就好，如何延續勝利才是最重要。



第二，大罷免守住後，也會連帶影響國民黨的黨主席選舉，台中市長盧秀燕尚未表態是否參選，爭取連任的黨主席朱立倫也只說過“有適合的人選願交棒”，盧、朱兩人的一舉一動及競爭皆受關注。因不分區“立委”及黨部主委的朱系色彩太重，避免引起不必要困擾，保持低調會是比較好的策略，政治動作不會太大。



第三，南部縣市的天氣不穩定，本身也沒有罷免案，因此沒有政治紅利。且7月初丹娜絲颱風重創中南部，28日竹節草颱風外圍西南風帶來豪大雨，中南部又釀淹水災情，民怨持續累積，掀起過多的政治話題容易釀成民眾的反感，因此單純處理民眾陳情案件，除了聚焦陳情案，避免政治話題偏離記者會主軸。



第四，綠營掀起的首波罷免案是大失敗，但要說是國民黨的大勝利，恐怕也值得探究。東海大學政治學系教授兼系主任張峻豪就分析是“藍優勢選區裡的第三勢力或中間選民，更討厭或不信任民進黨”。此外國民黨一開始要反制罷免不僅失敗還涉嫌偽造文書，最後關頭也是藉民眾黨助攻，展現出藍白合才挺過難關。