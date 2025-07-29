中評關注：民進黨釋放柯換綠白合　可行？

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月29日電（記者 鄭羿菲）藍白合作反罷，綠營大罷免全面潰敗。台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿拋出“釋放柯文哲”換取綠白合的呼籲，民眾黨主席黃國昌則表明“2028一定讓賴清德下台”，綠白合可行性低，畢竟一旦綠白合，民眾黨就成“小綠”黃在時代力量時期已吃過不少虧，遑論民眾黨前主席柯文哲已遭羈押近11個月，柯一出來必定吞不下這口氣。



首波大罷免投票26日落幕，24席中國國民黨籍“立委”與停職中的新竹市長高虹安罷免案全遭否決。隨後，綠營背景的陳昭姿發文呼籲民進黨主動釋出三點善意，一、民進黨應尊重司法、停止政治操作，立即釋放柯文哲，讓法律回歸辦案正軌。二、正視“國會”改革法案三讀通過的事實。三、儘速通過延宕多年的“代孕法案”。其中，釋放柯文哲是重中之重。



陳昭姿會提出“釋放柯文哲”作為綠白合作前提，無可厚非。因為對民眾黨而言，救出柯文哲是第一要務，且陳也留下伏筆是回到“議題合作”，而非“政治合作”。對綠來說，綠白如能“議題合作”如抓到汪洋浮木，否則賴清德到2028都難有政績；另一方面也凸顯藍白之間早已因多次的議題合作逐步累積互信，在政治合作上能協商。



從政治角度，即便柯文哲能公平面對司法訴訟、有機會離開台北看守所，綠白合作門檻還是很高，原因有二：一、柯文哲個性“愛恨分明”，若能在被羈押近11個後被釋，肯定會展開大復仇。



二、黃國昌28日雖回應“‘福國利民’法案都樂於與朝野政黨合作”，但也舉例民進黨多年來念茲在茲的“廢除集遊法”，這代表綠白並非沒空間，但民進黨得傷筋動骨，去實現多年來對選民開出的政見，而黃國昌會死命追，一方面塑造自己“監督民進黨”的形象，另一方面撇除“小綠”的形象。



在民眾黨的發展上，“綠白合”遠比不上“藍白合”的政治利益，現在的綠白更像是2024大選期間的藍白，雙方殺到刀刀見骨，支持群眾也不會買單，白營拋出“綠白合”，恐怕只是創造自己“關鍵少數”的空間。