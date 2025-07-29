陳淞山：修補綠白關係柯9月可能解除羈押

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月29日電（記者 黃筱筠）26日針對24席藍委舉行罷免投票，最後是全部保住。民進黨面對大罷免大失敗，熟知綠營的媒體評論員陳淞山接受中評社訪問指出，面對政治上變局，2014年馬英九輸了九合一選舉，在政治壓力下，讓陳水扁保外就醫。接下來若民進黨想要修補與民眾黨關係，很可能民眾黨前主席柯文哲在9月延押庭時，會解除羈押。民進黨也需要在政治上舒壓解套。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



民眾黨不分區“立委”陳昭姿在臉書發表“如果我可以決定”一文中，列出三項訴求，包括要求民進黨公平對待柯文哲、接受“國會”改革三讀結果，以及儘速通過《代孕法案》。她強調，若這三項條件能獲得實現，將有助於修補白綠關係，雙方也能重新展開議題合作。



陳淞山認為，這次大罷免投票率平均五成五，已經接近六都選舉投票率，這已經不是針對個人罷免，幾乎是地方大選的投票率，這也再度證明賴清德選票基本盤就是四比六，與2024大選時相符，選民結構很清楚。



他表示，在這個選票結構趨勢下，藍白陣營一定會合作，縱使過去是敵人，但是現在主要敵人是民進黨。而民進黨從本屆“立法院正副院長”選舉開始，就把藍白陣營推向合作。2026選舉藍白也一定會合作。可以在新竹市、宜蘭縣或是中南部選一個縣市合作，屆時推出幾位民眾黨候選人出來。未來若當選，縣府或是市府一級主管也會是藍白合作，形成類似小聯合“內閣”。



陳淞山表示，只要2026這樣的基礎結構，是讓藍白緊密合作，那對2028大選來說，藍白合作更有利，現在已經有“盧昌配”的說法，民眾黨主席黃國昌不會像前主席柯文哲，一定要選正的。從大罷免趨勢就看出來藍白合趨勢，2026也會這樣，一路到2028。

