陳淞山：大罷免大失敗賴面臨多項挑戰

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月29日電（記者 黃筱筠）面對大罷免大失敗的結果，熟知綠營政治評論員陳淞山接受中評社訪問表示，賴清德之後在政局上要面臨多項挑戰，包括：面對“內閣”改組、關稅問題、黨內派系挑戰、修補與蔡英文關係、2026黨內派系初選挑戰，以及2026縣市首長選舉恐失台南等危機。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



賴清德面對大罷免大失敗，未來政局上挑戰非常多，陳淞山指出，首先“內閣”改組機會增加很多，黨內對於罷免爭議，各派系會浮現不同思維與想法，黨內會質疑罷免還要繼續這樣下去嗎？“民進黨內部會吵架”，接著就是牽扯到府院黨新佈局的可能性。



他表示，大罷免大失敗，證明這一年多以來，賴清德路線或是戰略操作出現問題，大家覺得問題最大是賴領導、用人、氣度格局等都要自我檢討，賴在政治認知上要做某種程度修正。賴被認為偏執、忌惡如仇的個性，從台南市長就是如此，但現在身為“元首”這樣性格顯露無遺，賴一定要認知到自己缺點，身為領袖不能是地方首長的格局，也不能以地方首長格局處理政務與在野黨互動。



陳淞山指出，賴清德必須擴大“治國領導”，不能限於民進黨的人，或是親信，應該要派系合作，擴大用人，要讓台走向中道路線。但賴清德身為領導人，能力不夠、不足，未來要怎麼調整，不能只是自以為是的政治認知，不能只是個人偏執立場，當領導人不應該是這種想法，要讓“國家”真正團結，不能讓“國家”更加撕裂對抗。



黨內派系會有不滿言行出現嗎？陳淞山表示，民進黨執政團隊要整體思考佈局，兼容並蓄，要有更大包容力，適當位置要用適當的人，不是自己喜歡就用什麼人，賴決策圈子太小。尤其是對美關係、關稅問題，乃至於到大罷免政治面處理，以及團結十講內容出現紕漏、爭議，這些都是要自我檢討。



他表示，賴清德要思考內部出現什麼問題，團結十講可能很隨性講出真心的話，但卻是不得體的話。顯示賴領導能力不足，未來賴要補足這些落差、缺點。如果不願意面對，黨內敵人派系爭議更多，未來與中國大陸、處理美國問題等都會出問題，接下來要看賴能否擴大領導格局。



陳淞山舉例說，賴清德之前團結十講，前面四講問題很多，如果有好的幕僚團隊，怎麼會這麼不自知，賴還認為是很好的東西，難道除了民進黨、同溫層與罷團，那其他人都是雜質嗎？那賴也不用想連任了，2028黨內初選都可能會遇到很大挑戰。